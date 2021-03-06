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توك شو

خبير: العلاقات المصرية - السودانية شهدت تطورا كبيرا مؤخرا.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 07:31 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الإفريقية والامن القومي، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للسودان، إن العلاقات المصرية السيودانية شهدت تطور كبير.
 
وأضاف محمد عبد الواحد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  مصر والسودان حريصين على تحقيق مصالح الشعبين وتحقيق التنمية والاستقرار في ظل التفاعلات الدولية الإقليمية في المنطقة.

وتابع محمد عبد الواحد: "السودان تعتبر عمقا استراتيجيا لمصر، والتحديات التي يواجهها البلدان متشابهة وتكاد تكون واحدة".

وأكمل محمد عبد الواحد: "مصر أجرت تحالفات في المنطقة لمواجهة التدخل التركي في المنطقة".

ولفت محمد عبد الواحد: "هناك حالة من الغليان في منطقة القرن الإفريقي وهناك تحديات تواجه كل من مصر والسودان معا" مضيفا: "هناك حركة مكثفة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري  بين مصر والسودان".
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