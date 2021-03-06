خبير: العلاقات المصرية - السودانية شهدت تطورا كبيرا مؤخرا.. فيديو

قال اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الإفريقية والامن القومي، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للسودان، إن العلاقات المصرية السيودانية شهدت تطور كبير.

وأضاف محمد عبد الواحد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر والسودان حريصين على تحقيق مصالح الشعبين وتحقيق التنمية والاستقرار في ظل التفاعلات الدولية الإقليمية في المنطقة.





وتابع محمد عبد الواحد: "السودان تعتبر عمقا استراتيجيا لمصر، والتحديات التي يواجهها البلدان متشابهة وتكاد تكون واحدة".





وأكمل محمد عبد الواحد: "مصر أجرت تحالفات في المنطقة لمواجهة التدخل التركي في المنطقة".



