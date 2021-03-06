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برلمان

برلماني: زيارة السيسي للخرطوم أكدت أن الأمن القومي المصري و السوداني لا يتجزآن

السبت 06/مارس/2021 - 07:31 م
النائب محمد احمد
النائب محمد احمد الجبلاوي
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القسم السياسي

أكد النائب محمد احمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إعلان مصر دعمها للمقترح السوداني، بتشكيل لجنة رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في مشكلة سد النهضة يؤكد اصرارها التام على الحل السلمي وعبر المفاوضات لقضية السد.

وقال الجبلاوي في تصريحات له اليوم، إن تأكيد مصر لذلك، يأتي في إطار تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل، لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث.

واضاف وكيل لجنة الطاقة ان الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي للسودان، لها  اهمية استراتيجية كبيرة وللزيارة وتوقيتها الذي توقف الجميع امامه.

واشار الجبلاوي أن الرئيس السيسي استطاع تعزيز العلاقات المصرية السودانية، خلال الفترة الأخيرة، كما قامت مصر بمساعدة السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشدد عضو مجلس النواب أن مصر تعتبر الأمن القومي السوداني جزء من الأمن القومي المصري لذلك جاءت مناقشة الرئيس السيسي كذلك للتطورات على الحدود السودانية الإثيوبية خلال زيارته الجارية للسودان.
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