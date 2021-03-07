الحكومة تخفض طباعة الكاش لـ 649.221 مليار جنيه في سبتمبر

خفضت السلطات النقدية في مصر من حجم اصدار النقود الورقية بنهاية سبتمبر الماضي إلي 649.221 مليار جنيه مقابل 655.101 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق ومقارنة بـ 676.63 مليار جنيه في يوليو 2020.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمة طباعة النقود في مصر بنهاية سبتمبر الماضي نسبة للناتج المحلي الإجمالي وصلت لـ 11.16% مقابل 11.26% عنه في أغسطس السابق ومقارنة بـ11.63% بنهاي يوليو السابق لهما.





وبلغت تكلفة طباعة عملة الـ200 جنيه في سبتمبر الماضي نحو 423.5 مليار جنيه مقابل 426.5 مليار جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 436 مليار جنيه في يوليو 2020.





وبلغت تكلفة عملة الـ 100 جنيه نحو 174.33 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 178 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 189.8 مليار جنيه في يوليو 2020.





وذكر التقرير أن تكلفة طباعة عملة الـ50 جنيهاً بلغت 30 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 29.3 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 29.5 مليار جنيه في يوليو 2020.





