بيع غابات الأمازون عبر فيس بوك | تفاصيل

أمرت المحكمة العليا في البرازيل، بإجراء تحقيق؛ بعد عرض مناطق محمية في غابات الأمازون الممطرة، للبيع على فيس بوك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف تحقيق، وجود مؤامرات كبيرة ظهرت حين تم تطهير غابات توازي مساحتها نحو 1000 ملعب كرة، بشكل غير قانوني بحيث يمكن استخدامها كمراعي للماشية والأراضي الزراعية تم إدراجها في Marketplace على موقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل المناطق المحمية الغابات الوطنية والأراضي التابعة للسكان الأصليين.

وطلبت المحكمة الفيدرالية العليا في البلاد، من الحكومة، "اتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية المناسبة" لمنع هذه المؤامرة.

وقالت شركة "فيس بوك": إنه "مستعد للعمل مع السلطات المحلية"، لكنه أشار إلى أنه لن يتخذ إجراءً مستقلًا من تلقاء نفسه.

وكشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي"، أن أي شخص يمكنه العثور على المؤامرات التي تم غزوها عن طريق كتابة المرادفات البرتغالية لمصطلحات البحث مثل "الغابة" في أداة بحث Facebook Marketplace.

وتحتوي بعض القوائم على لقطات أقمار صناعية وإحداثيات GPS.





ومع ذلك ، يعترف العديد من البائعين صراحة أنه ليس لديهم سند ملكية للأرض،وان المستند الوحيد الذي يثبت الملكية في البرازيل.