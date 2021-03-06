وكيل عربية النواب : زيارة السيسى للخرطوم تؤكد دعم مصر لتنمية واستقرار السودان

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح القاهرة والخرطوم، مشيرًا الى أن الرئيس السيسى وجه رسائل عاجلة لكل من يهمه الامر خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وملف سد النهضة.









أشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى وتأكيد الرئيس السيسي للجانب السوداني أن "مصر ستظل معكم قلبًا وقالبًا، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي" وتأكيد الرئيس السيسي ايضًا إلى أنهما تناولا مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وهو الملف الذى يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان بوصفهما دولتي المصب في حوض النيل اللذين سيتأثران بشكل مباشر بهذا المشروع الضخم.





كما اتفقنا على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور فيما بيننا في هذا الشأن، وتأكيدهما على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل، في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.









أكد النائب أحمد فؤاد أباظة اهمية تأكيد الرئيس السيسى على تطابق رؤي مصر والسودان على رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، وهو ما تجسد في إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل هذا السد، وهو الإجراء الذي قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان وتوضيح الرئيس السيسى ان مصر والسودان بحثا سبل إعادة إطلاق مسار المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب الأمم المتحدة للتوسط في العملية التفاوضية، وهي الآلية التي اقترحها السودان وأيدتها مصر، والتي تهدف إلى دعم جهود الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتعظيم من فرص نجاح مسار المفاوضات، حيث أكدا على ثقتهما الكاملة في قدرة " تشيسيكيدي" على إدارة هذه المفاوضات وتحقيق اختراق فيها من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود.







