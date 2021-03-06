تستقوى بأطراف خارجية.. خبير: أثيوبيا تفتعل الأزمات حول سد النهضة .. فيديو

قال اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الإفريقية والأمن القومي، إنه هناك اتفاقية بين السودان وأثيوبيا لترسيم الحدود بين البلدين ولكن أثيوبيا تفتعل الأزمات فيما يتعلق بـ ملف سد النهضة .





وأضاف محمد عبد الواحد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك دعم لأثيوبيا من أطراف دولية لجعلها قوة كبيرة في المنطقة حتى لو على حساب دول أخرى ".





وتابع محمد عبد الواحد:" خلال السنوات الماضية تقوم بعض الدول العظمى بالترويج للنموذج الاثيوبي في معدلات النمو ولكن الداخل الإثيوبي به مجاعات وبطالة وحالة اقتصاد منهار بشكل كبير ".



