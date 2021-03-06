حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية امس والتعرض لالرياح العاصفة والرمال المتحرّكة وسوء الرؤية .

وقال الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية ، ان قرار اللغاء جاء حرصًا على سلامة المتسابقين ، فتم الغاء انطلاقة المرحلة لفئة الدرّاجات النارية العادية ورباعية العجلات "كوادز" ، والغاء جولة الباها لفئة السيارات في كلا الفئتين، الدولية والوطنية.

كما غرد اتحاد السيارات والدراجات النارية عبر حسابه في تويتر ، بعد وفاة الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي قائلا : «ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما تعرض يزيد الراجحي بطل سباقات السيارات، وملاحه مايكل أور، إلى حادث مع انطلاق المرحلة الثانية من رالي الشرقية التي انطلقت اليوم السبت. وأوضح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم نقل يزيد الراجحي عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه معلنًا انسحاب يزيد من البطولة بسبب الحادث.

كما يتصدّر السائق السعودية ياسر بن سعيدان الترتيب العام المؤقّت للرالي، يليه السائق التشيكي ميروسلاف زابلتال بفارق 26 ثانية، وثم يليه السائق السعودي يزيد الراجحي بالمركز الثالثً بفارق 31 ثانية عن ابن سعيدان.

والجدير بالذكر ان طول المرحلة الثانية من رالي الشرقية، بالغ ٣٦٨.٧٤ كيلومترًا منها 217.50 كيلومترًا مرحلة خاصة بالسرعة.