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هروب تماسيح من مزرعة في جنوب أفريقيا.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 07:05 م
هروب تماسيح من مزرعة
هروب تماسيح من مزرعة في جنوب إفريقيا
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض هروب تماسيح من مزرعة في جنوب إفريقيا.

وأوضحت "روسيا اليوم"، أن عددا كبيرا من التماسيح متوسطة الحجم هرب من مزرعة في جنوب أفريقيا.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن المتحدث باسم الحكومة المحلية في ويسترن كيب، جيمس برنت ستيان قال: "تم نصب الفخاخ في النهر، وإن حماية البيئة والشرطة وملاك الأراضي في المنطقة سيقومون بدوريات ليلا".

وأضاف ستيان: "تأكدنا من هروب عدد من التماسيح الصغيرة من مزرعة تربية تجارية في بونييفال، تم استرجاع عشرين تمساحًا، ولا يزال عدد غير معروف طليقًا، على الأرجح هربوا إلى النهر".
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