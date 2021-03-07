لؤي دعبس عن فترة مرتضى منصور في الزمالك: له ما له وعليه ما عليه.. فيديو

كشف لؤي دعبس، رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين ورئيس لجنة الملاكمة في نادي الزمالك السابق، عن جلسته مع اللجنة المؤقتة المعينة لرئاسة نادي الزمالك والمحاثات التي دارت بينهما لعودة نادي الزمالك بشكل قوي وتخطي أي أزمة قد تواجه فريق الكرة أو أي نشاط داخل القلعة البيضاء.









وقال دعبس، خلال حواره لـ موقع "صدى البلد"، إن اللجنة المؤقتة المعينة لرئاسة نادي الزمالك لا نملك ضررًا للنادي، وما تفعله في الفترة الحالية هو الحفاظ على نادي الزمالك وعدم الوقوع في أي فخ يصنع لهم من أي فرد أو جماعة".





وأضاف أن مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه، ولكن ما صنعه خلال 6 سنوات تولى خلالها رئاسة الزمالك، أنفق من خزينة النادي 3 مليارات ونصف المليار جنيه، على المنشآت واللاعبين والمديرين الفنيين في فريق الكرة، فكان من الأولى التواجد بشكل أقوى في البطولات بالتركيز على مدير فني واحد أفضل من الذين استقدمهم "فضلوا يعبوا فلوس ومشيوا".











وتابع دعبس: "الناس اللي بتقول مرتضى جاب دوري وكاس! ما هو دور رئيس النادي في الطبيعي، بالتأكيد هو تحقيق إنجازات وبطولات".









وأكد رئيس لجنة الملاكمة السابق للزمالك، أن "النادي ليس "كرسي وشمسية"، والزمالك لا يقل عن الأهلي شيئًا، كان من الممكن أن ننشئ فرع آخر للزمالك في التجمع الخامس، وهذا ما كنا نرغب به ولكن استقدام لاعبين ومديرين فنيين لفريق الكرة منع اقامة أي إنجازات تذكر".





وأكمل: "مرتضى منصور عمل حاجات طبيعي أن تكون متواجدة داخل نادٍ كبير مثل الزمالك، ولكن أول مرة أشوف نادي به 16 حمام سباحة لا يعمل به إلا 4، ولا توجد مساحات خضراء تذكر، سيراميك بالكامل الأعضاء بيمشوا يتزحلقوا".







