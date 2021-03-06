السيسي في زيارة تاريخية إلى السودان.. الصحافة العالمية: تقارب بين القاهرة والخرطوم في توقيت دقيق.. دعم مصري لسيادة الجار الجنوبي.. وتحرك لكسر الجمود الدبلوماسي بشأن سد النهضة

أسوشيتد برس:

مصر أعادت بناء علاقتها مع السودان





رويترز:

مصر دعمت السودان في قضية الخلاف الحدودي مع إثيوبيا

السيسي يؤكد على دعم مصر لجهود السودان في إدارة المرحلة الانتقالية

البرهان يؤكد تطلع السودان لتعزيز آفاق التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة









وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ ثورة الشعب السوداني التي أسقطت حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أبريل 2019.









واستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الرئيس السيسي، حيث أجرى الجانبان مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة وأمن البحر الأحمر وتنسيق المواقف في قضية سد النهضة الإثيوبي.





وأبدت وسائل إعلام عالمية اهتمامًا معتبرًا بزيارة الرئيس السيسي إلى السودان، والتي قوبلت بترحيب وحفاوة ظاهرين من شعب السودان الشقيق وقيادته.





وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان تأتي في مرحلة تشهد تقاربًا كبيرًا بين البلدين، حيث سعت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية لإعادة بناء علاقتها مع الجار الجنوبي، لا سيما منذ انطلاق مسيرة التغيير والإصلاح في السودان بعد سقوط حكم البشير.





وأضافت الوكالة أن كبار المسئولين رفيعي المستوى من مصر والسودان يتبادلون الزيارات بشكل منتظم، وقد وقع البلدان الأسبوع الماضي اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري في مرحلة ومنطقة تشهدان تحديات أمنية متزايدة.





وأبرزت وكالة "رويترز" تشديد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.





وأوضحت الوكالة أن السودان يخشى من أن سد النهضة، الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، قد يزيد من مخاطر الفيضانات ويؤثر على التشغيل الآمن لسدود النيل السودانية.

وأضافت الوكالة أن مصر أعربت عن دعمها للسودان وسيادته على أراضيه في قضية الخلاف الحدودي بين الأخير وإثيوبيا، والتي تشهد تعدي قوات إثيوبية وميليشيات شبه نظامية على أراض داخل حدود السودان، بما أسفر عن مقتل عسكريين ومدنيين سودانيين في هجمات متفرقة.





وقالت صحيفة "ذا ألجماينر" الأمريكية إن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان تأتي في توقيت يسعى فيه البلدان الجاران إلى كسر الجمود الدبلوماسي الذي يعوق تحقيق أي تقدم في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، على دعم جهود السودان وشعبه، في إدارة المرحلة الحالية، وسعيه في المضي نحو المستقبل .





وقال الرئيس السيسي، إن مصر والسودان تباحثا حول عدد من القضايا المطروحة اقليميا ودوليا، وذلك في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والافريقية.





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات بين البلدين هي حصيلة جهد يهدف في مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسى بين البلدين، وإلى تنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الربط الكهربائى والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافى.





وأوضح أنه تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق بين البلدين للتشاور بخصوص ملف سد النهضة، مردفا أنه تم الاتفاق على العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل لاقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، ليكون اتفاق عادل وملزم قانونا بشان ملء وتشغيل سد النهضة.





وعقد الرئيس السيسي والفريق أول البرهان جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الفريق أول البرهان عن ترحيب الجمهورية السودانية قيادة وحكومةً وشعبًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية السودانية من تميز وخصوصية ووحدة المصير، ومعربًا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان فى كافة المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي المواقف المصرية التي تأتي انعكاسًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي يعول السودان على استمرار تلك المواقف الداعمة له في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.



