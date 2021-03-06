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برلمان

برلماني: زيارة الرئيس للسودان تدعم وتعزز التعاون بين البلدين

السبت 06/مارس/2021 - 07:43 م
الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء زيارته للسودان
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ماجدة بدوي
قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان الشقيق تؤكد دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين أبناء القارة الأفريقية.

وأضاف "زكي" في بيان له ، اليوم السبت، أن هذه الزيارة شهدت مناقشة الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ، إلي جانب تعزيز سُبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية هذه الزيارة لتعزيز الأمن القومي المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة بما يحقق المنفعة للبلدين خاصةً أنها الزيارة الأولي من نوعها عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة مما خلق أوضاعًا جديدة مختلفة، وروحًا إيجابية في السودان.

 وأشار "زكي" إلي أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى للقضية الأفريقية منذ توليه قيادة البلاد مما يؤكد حرصه علي تعزيز التعاون المشترك وتحقيق أمن واستقرار جنوب السودان ومنطقة القرن الأفريقي.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الي جمهورية السودان.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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