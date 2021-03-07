لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر فهل عليّ وزر ؟.. الفتوى الإلكترونية تجيب

أجاب الشيخ محمد العليمي، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، خلال فيديو منشور له عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، عن سؤال مضمونة:لا أصحو لصلاة الفجر فهل عليّ وزر؟.





ورد " العليمي "، قائلًا: أنه في هذا الأمر يكون الإنسان قد حصل على 40 من 50 ولكن علينا أن نحصل جميع الثواب ونحصل على الدرجة النهائية.





وأشار الى أنه على الإنسان ان يعقد النية والعزم بأن يؤدي صلاة الفجر في وقتها المحدد، وأن يستيقظ لصلاة الفجر، ويجب على المسلم أن يكون دائم العزيمة، منوها بأنه عند كل الالتزام هذه الأمور بقدر الاستطاعة ومع ذلك لم يتمكن الشخص من الصلاة فنسأل الله ألا يكون عليه حرج لهذا الأمر.