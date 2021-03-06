أستاذ هندسة طاقة يكشف تفاصيل ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان

كشف الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، أوجه التعاون بين مصر والسودان بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم اليوم.





وتابع سلماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك رغبة أكيدة بين مصر والسودان من خلال مشروع الربط الكهربائي، لافتا إلي أن المشروع من المفترض أن يتم مع الجزء الشمالي للسودان.





وأردف: "الموارد قليلة في السودان وخطط التوسع في الخرطوم من ضمنها مشروع الربط الكهربائي، مشيرا إلي أن هذا المشروع سيكون أقل تكلفة للسودان من بناء محطات جديدة.





وأكمل:" الربط الكهربائي يساعد الطرفين علي التنوع في استخدام الطاقة المتجددة، مضيفا:" مصر لديها فائض في الإنتاج الكهربائي وهذا التعاون مثالي".