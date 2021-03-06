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أستاذ هندسة طاقة يكشف تفاصيل ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان

السبت 06/مارس/2021 - 07:24 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، أوجه التعاون بين مصر والسودان بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم اليوم.

وتابع سلماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك رغبة أكيدة بين مصر والسودان من خلال مشروع الربط الكهربائي، لافتا إلي أن المشروع من المفترض أن يتم مع الجزء الشمالي للسودان.

وأردف: "الموارد قليلة في السودان وخطط التوسع في الخرطوم من ضمنها مشروع الربط الكهربائي، مشيرا إلي أن هذا المشروع سيكون أقل تكلفة للسودان من بناء محطات جديدة.

وأكمل:" الربط الكهربائي يساعد الطرفين علي التنوع في استخدام الطاقة المتجددة، مضيفا:" مصر لديها فائض في الإنتاج الكهربائي وهذا التعاون مثالي". 
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