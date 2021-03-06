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أخبار العالم

فرنسا.. إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا شمال البلاد

السبت 06/مارس/2021 - 07:18 م
فرنسا تغلق مقاطعة
فرنسا تغلق مقاطعة با دو كاليه للحد من انتشار كورونا
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قسم الخارجي
قررت فرنسا إعادة فرض إجراءات الإغلاق بمقاطعة با دو كاليه شمال البلاد، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأعلن لويس لو فرانك، محافظ با دو كاليه، فرض حظر جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، ابتداء من اليوم السبت وحتى 28 مارس الجاري.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أنه ستكون هناك حاجة ضرورية إلى شهادة كتابية للسفر خلال ساعات الحظر، لأسباب مختلفة، مثل شراء السلع الأساسية.

ودعا المسؤول سكان الإقليم الواقع شمال فرنسا إلى الحد من تحركاتهم، وعدم التنقل لأكثر من 20 كم حول منزلهم طوال الأسبوع.

كما فرضت السلطات الفرنسية ارتداء الكمامة على جميع السكان في المنطقة، مع حظر الحفلات الموسيقية وإغلاق المتاجر التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع.
 
وجاء القرار بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، حيث بلغ معدل الإصابات 406 بين كل 100 ألف شخص، بعدما كان عند 245 فقط قبل أسبوعين.
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