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أخبار البلد

في ندوة صدى البلد .. صلاح حليمة: أمن السودان يشغل حيزًا كبيرا لدى الرئيس السيسي

السبت 06/مارس/2021 - 07:51 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نقابات وتحقيقات

أكد نائب رئيس المركز المصري للشؤون الإفريقية ، السفير صلاح حليمة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، جاءت فى توقيت غاية في الأهمية في ظل الروابط والروافد بين البلدين، والتي تربط الأمن القومي المصري بالأمن القومي السوداني.


وأضاف "حليمة" خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد"، مع عدد من السفراء والخبراء والمهتمين بـ الشأن الإفريقي بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي للسودان، أن منطقة القرن الإفريقي تشهد العديد من التحديات القديمة والمُستحدثة، مؤكدا أن العمق الاستراتيجى المصري ينبع منه العمق الإستراتيجي للسودان، فكلاهما من أسس واحدة ، أبرزها الاشتراك في تاريخ وجغرافيا واحدة، بجانب الروابط الإجتماعية والثقافية.


وتابع: أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم تكمن في تقوية العلاقات مستقبليا، خاصة بعد الثورة السودانية التي أنهت نظاما سابقا ذا توجهات سياسية عدائية، ليس فقط تجاه مصر، لكن أيضا تجاه المحيط العربي الإفريقي.


وأوضح "حليمة"، أن أجندة الزيارة حملت عدة ملفات، كالملف الأمني، والسياسي، والإقتصادي والإجتماعي، تتفرع كل منها إلى أهمية بالغة، على سبيل المثال الملف الأمني الذي يتضمن مكافحة الأرهاب، والجريمة المُنظمة، والإتجار بالبشر.


واختتم "حليمة" حديثه بالتشديد على خطورة الملف الخاص بالأمن المائي القومي، الذى اعتبره من وجهة نظره الملف الأكثر أهمية في هذا التوقيت، بعدما ارتبط بقضايا مثل سد النهضة، وفي ظل العلاقة التوترية ما بين السودان وإثيوبيا، الأمر الذي يؤدي بدوره لاعتبارات عديدة، تستهدف وحدة السودان وسلامة أمنه الوطني ومن ثم وحدة مصر وسلامتها.


يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم السبت، بزيارة خاطفة إلى الخرطوم، التقى فيها عددا من المسؤولين السودانيين.

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