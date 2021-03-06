مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

نفى مصدر مسئول في محافظة الجيزة، ما نشر من خلال عدد من المواقع الإخبارية حول بدء محافظة الجيزة عملية إزالة عقار الدائري المحترق الكائن بنطاق مدينة كرداسة بجوار الطريق الدائرى.





وأكد المصدر في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه لم يحدد حتى اليوم موعد بدء إزالة العقار، وأن المحافظة في انتظار تنفيذ قرار الإزالة، مشيرا إلى أن قرار الإزالة ستنفذه بعض جهات الدولة وليست أجهزة المحافظة.





وأوضح المصدر أن ما يشهده العقار هو قيام بعد الأهالي أصحاب الشقق السكنية في العقار بخلع الأبواب والشبابيك، وهو ما جعل البعض يعتقد أن أجهزة المحافظة بدأت في تنفيذ قرار الإزالة.



