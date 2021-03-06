اقتصاد سوريا| توزيع 19 رأسا من الأبقار على المربين في طرطوس





بمبادرة خيرية من المجتمع الأهلي بمحافظة طرطوس تم اليوم توزيع 19 رأسًا من الأبقار على المربين الذين نفقت أبقارهم نتيجة مرض التهاب الجلد العقدي في المحافظة.وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الزراعة في محافظة طرطوس راتب إبراهيم لمراسل سانا أنه تم اختيار الأسر التي استحقت التوزيع في الدفعة الأولى بناء على الحاجة والأكثر تضررًا ولا سيما تلك التي خسرت رأس بقر أو أكثر وفقدت بذلك مصدر رزقها بالكامل موضحًا أن لدى المحافظة إحصائية كاملة وموثقة عن عدد حالات النفوق بمحاضر من الوحدات الإرشادية والمخاتير.وأشار إبراهيم إلى أن التوزيع سيكون على دفعات وسيقوم المربون الذين حصلوا على الأبقار بدورهم بتقديم المولود الأول لكل بقرة للمحافظة ليتم توزيعها في المرات القادمة على المربين المتضررين.بدوره أوضح الدكتور نزيه سليمان رئيس دائرة الصحة الحيوانية بمديرية زراعة طرطوس أنه تم تكليف الدائرة بجولة للانتقاء والكشف الصحي على الأبقار والفحص السريري حيث تم اختيار الأبقار التي تم توزيعها اليوم من السلالات الجيدة ذات الإنتاجية العالية وهي من الأبقار المحسنة من القطيع المحلي الموجود بمنطقة الغوطة والتي تعطي إنتاجًا جيدًا من الحليب واللحم.وأضاف إن عملية التوزيع تأتي في إطار الاهتمام باستمرار عملية تربية الأبقار ومساعدة المربين الذين فقدوا ما يملكونه منها.وسجلت محافظة طرطوس العام الماضي حالات نفوق كثيرة للأبقار نتيجة مرض التهاب الجلد العقدي الذي أدى إلى خسارة الكثير من الأسر لمورد رزقها