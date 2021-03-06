علاج فيروس سي أبرزها.. مستشار الرئيس يكشف أشكال التعاون الصحي بين مصر والسودان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن التعاون بين مصر والسودان يشمل كل المجالات بما فيها الصحة.





وأشار "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،: إلى أن السودان يعاني من المشاكل والامراض المتوطنة في القارة الإفريقية وهذه التعاون سيساعد علي حل مشاكله، وأبرزها فيروس سي والدرن".





وأردف تاج الدين:" مصر لها نجاحات في مواجهة الملاريا، وهو مرض منتشر في السودان فضلا عن نجاحها الكبير في مواجهة الفيروسات الكبدية، لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا مع السودان في القطاع الصحي".





واستطرد: "تعاون مصر مع السودان يتضمن الدعم المادي، وأيضا الدعم بالخبرات المصرية للسودان لمواجهة الأمراض الخطيرة المنتشرة هناك".