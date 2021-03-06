تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بوابور جاز بشبرا الخيمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس المتهم بقتل زوجته بوابور جاز بشبرا الخيمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





وكان الزوج المتهم قد أدلى أمام جهات التحقيق بأنه لم يقصد قتل زوجته وأنه نشب مشادة كلامية بينهما فقام بضربها على رأسها ولم يقصد قتلها.









وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه نادم على ما اقترفه وأنه لم يعلم بموتها إلا بعد أن نقلها بمساعدة صديق له إلى المستشفى الذي أخبره بوفاتها هي والجنين التى كان بأحشائها.





وأكمل المتهم أنه لم يعلم أن تلك المشادة ستنتهي بتلك النهاية البشعة التي تسبب في تشريد أولادي الأربعة الذي يبلغ أكبرهم 7 سنوات منوها بأنه كان كثيرا يحدث شجار بينهم لأسباب عائلية مثل أي بيت وانتهى وتعود الحياه لطبيعتها ولكن تلك المرة كانت النهاية مؤلمة وأضعت بيدي كل شيء زوجتي وأطفالي.





من ناحية اخري تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها لكشف غموض حادث قيام مجهولين بذبح شاب وطعنه وإشعال النيران فى جثته وإلقائها على الطريق بطوخ جرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مذبوح من الرقبه وبه طعنات واثار حرق فى انحاء الجسد.





وبمناظرة الجثة تبين ان بها ذبح بالرقبة وطعنات فى الجسد واثار حرق في أنحاء الجسد وأن الجثة لشاب عمرة 17 سنه تقريبا وتكشف الجهود لضبط الجناه وكشف غموض الواقعة.





كما شهد طريق طوخ - عرب الحصوة بمحافظة القليوبية مطاردة مثيرة بين عاطلين يستقلان دراجة نارية وقوة أمنية بعد محاولة استيقاف القوة للمتهمين للتفتيش ففروا هاربين.