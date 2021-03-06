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توك شو

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

السبت 06/مارس/2021 - 07:28 م
بائع الفاكهة
بائع الفاكهة
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داليا أحمد

قال محمد حسن ، بائع الفاكهة الذى أمر الرئيس بعلاجه  ، إنه تفاجأ بوجود الرئيس أمامه فى شارع أحمد فخرى أمام حديقة الطفل، موضحًا أنه باع للرئيس 2 كيلو موز ورفض الرئيس أن ياخذهم هدية ودفع ثمنهم.

 

وأوضح محمد حسن  خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد شردى فى برنامد "الحياة اليوم"، أنه كان يعانى من مشكلة فى الأعصاب والنخاع الشوكى ولاحظ الرئيس حالته، وقام عل الفور بالإتصال بوزيرة الصحة لمباشرة حالته وأمر بعلاجه على نفقة الدولة.

وأضاف محمد حسن ،  أن الرئيس أمر بنقله لمستشفى دار الشفاء ، وهو الآن يجرى كافة التحاليل والاشعة على قدمه وفى انتظار نتائج التحاليل .

 

وأشار محمد حسن ، إلى أنه لم يتمكن من الزواج حتى الآن ، لان ليس لديه شقة ولا تكاليف تكوين أسرة ، وطلب من الرئيس شقة ورد عليه الرئيس قائلا : عينيا بس كدة .

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