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حوادث

نيابة الفيوم تصرح بدفن جثمان شاب سقط من القطار عقب دخوله المحطة

السبت 06/مارس/2021 - 07:47 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرحت نيابة بندر الفيوم بدفن جثمان مزارع بقرية سنوفر مركز الفيوم لقى مصرعه  عقب سقوطه من قطار الفيوم المتجه الى الواسطى تحت عجلات القطار .

كان اللواء مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من العميد أمير السحلى مأمور مقسم شرطة الفيوم اول  ، مصرعه مساء اليوم سقوط شاب  من قطار الفيوم المتجه الى الواسطى بالمزلقان المجاور لقسم شرطة الفيوم أول ، ليسقط تحت عجلات القطار ويلقى مصرعه فى الحال .

تبين من تحقيقات الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول  أن الجثة لشاب  يدعى شعبان عرفان أبو السباع، 26 عامًا،  مزارع من قرية التابعة لمركز الفيوم ، وأن الوفاة نتيجة سقوط الشاب أثناء نوله من القطار قبل دخوله المحطه ، ولأتوجد اى شبهة جنائية فى الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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