نيابة الفيوم تصرح بدفن جثمان شاب سقط من القطار عقب دخوله المحطة

صرحت نيابة بندر الفيوم بدفن جثمان مزارع بقرية سنوفر مركز الفيوم لقى مصرعه عقب سقوطه من قطار الفيوم المتجه الى الواسطى تحت عجلات القطار .

كان اللواء مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من العميد أمير السحلى مأمور مقسم شرطة الفيوم اول ، مصرعه مساء اليوم سقوط شاب من قطار الفيوم المتجه الى الواسطى بالمزلقان المجاور لقسم شرطة الفيوم أول ، ليسقط تحت عجلات القطار ويلقى مصرعه فى الحال .

تبين من تحقيقات الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول أن الجثة لشاب يدعى شعبان عرفان أبو السباع، 26 عامًا، مزارع من قرية التابعة لمركز الفيوم ، وأن الوفاة نتيجة سقوط الشاب أثناء نوله من القطار قبل دخوله المحطه ، ولأتوجد اى شبهة جنائية فى الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .