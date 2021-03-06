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محافظات

برلمانية: تكليف طلبة كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية دفعتى 2019و2020 بمستشفيات الصحة

السبت 06/مارس/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شاركت اليوم السبت، الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، في اجتماع موسع مع  رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من  الوزراء منهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وقالت النائبة هناء سرور في كلمتها لرئيس الوزراء أنها تطالب بإدراج محافظة المنوفية لمنظومة التأمين الصحي الشامل استكمالًا لمبادرة فخامة الرئيس السيسي بمشروعات حياة كريمة لمركزى أشمون والشهداء بالمحافظة ومن جانبها أكدت الوزيرة هالة زايد انها ستقوم بعمل دراسة بشأن دخول محافظة المنوفية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وعرضها على دولة رئيس الوزراء.

كما وافقت وزيرة الصحة على تجهيز مستشفى بركة السبع المركزى على جهاز أشعة مقطعية قريبًا جارى توريده وكذلك مستشفى أشمون العام وطالبت النائبة هناء سرور بتطوير مباني مستشفى حميات منوف بتانك اكسجين جديد وشبكة غازات وتبخير جديدة وخاصة انها اصبحت مركزًا لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا بالمحافظة.

وزفت النائبة هناء سرور بشرى سارة لخريجي كلية العلوم التطبيقية بعد موافقة الدكتورة هالة زايد على طلبها بتكليف طلبة كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية دفعتى 2019 و 2020 بمستشفيات الصحة ووعدت بإنهاء إجراءات تكليفهم قريبا.

وطالبت سرور في كلمتها باستكمال الصرح الطبي الكبير بمستشفى شبين الكوم التعليمى بتطوير مبني الجناح الاقتصادى و قسم القلب واستغلال المبانى المبعثرة خلف المستشفى وبالفعل استجابت الوزيرة لمطلبنا بتوجيه الإدارة الهندسية بالوزارة بدارسة التطوير المطلوب والموافقة عليه.

وطالبت النائبة ، معالى دولة رئيس الوزراء بإعادة النظر في قرار غلق الورش فى السادسة مساء ومد ساعات العمل لهم وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم حفاظًا على مصادر أرزاقهم ومصالح المواطنين .

كما طالبت النائبة هناء سرور بزيادة أجور عمال النظافة وتحسين البيئة بمجالس المدن الاحياء بالمحافظة وتوفير زى مناسب لهم خلال السنة صيفا وشتاء ومن جانبه اكد اللواء محمود شعراوي ان عمال اليومية يتقاضون ٥٠ جنيها أجرا يوميا وسيبحث مع اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تحسين أجورهم.

كما قدمت النائبة هناء سرور الشكر لمعالى اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ووصفته بالمحافظ الإنسان لاستجابته الفورية لطلبات النواب التى تمس المواطن البسيط كما قدمت النائبة الشكر لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة على جهودهم المخلصة لتطوير كافة مراكز المحافظة والتعاون مع النواب لخدمة أهالى المنوفية.
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