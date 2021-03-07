قنبلة موقوتة .. برلماني يطالب بتقنين الأسواق العشوائية في مصر

قال النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، إن الأسواق العشوائية في مصر بمثابة قنبلة موقوته، بسبب كثرة أضرارها التي لا تنتهي، موضحا أن من الاسباب الرئيسية التي ساعدت على إنتشار ظاهرة الغش التجاري والبضائع المضروبة.





وطالب الشعراوي في تصريحاته لـ"صدى البلد" بضرورة تقنين هذه الأسواق وإجراء مراقبة ودوريات متتالية، لمتابعة عملها، مشيرا إلى أن الفترة الحالية وما تشهده من تداعيات أزمة كورونا تستلزم وقفة من الجميع من اجل إيجاد حل لهذه الظاهرة، فالأسواق العشوائية معظم منجاتها ملوثة وذلك إن لم يكن أغلبها.









أوضح عضو مجلس الشيوخ ان الحملات التي يتم شنها من قبل وزارة التموين يجب أن تستهدف الاسواق العشوائية أولا، ثم بعد ذلك التفرغ للمحال، منوها أن عدم وجود ضوابط محددة ورقابة في الأسواق أدى ذلك إلى إنتشار الغش بصورة كبيرة.









يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد قام بتوجيه مديري المديريات بالمحافظات بشن حملات على كل الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الدعم المقدم للمواطن سواء على رغيف الخبز أو منافذ صرف السلع التموينية.



