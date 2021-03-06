طالب بمدرسة التربية الفكرية يهدي وزير الاتصالات مصحفا .. فيديو وصور

أبدى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، والدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، إعجابهم بكورال المدرسة الفكرية وأدائهم لعدد من الأغاني الوطنية، وأنشودة دينية.





وأهدى طالب بالتربية الفكرية "مصحف" لوزير الاتصالات، واستجاب الوزير والمحافظ لطلبات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتقاط صور تذكارية معهم.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ والوزير، لمدرسة كفر الشيخ الفكرية، ومعمل التطوير التكنولوجي بالمدرسة، وتابعا أداء الطلاب من ذوي القدرات الخاصة على أجهزة الكمبيوتر.





شهد الزيارة كل من، اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة ،والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد ،العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح ، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.