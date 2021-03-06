د. كمال الدسوقي يكتب: القانون المرفوض

قانون الأحوال الشخصية، وما يدور حوله من لغط كبير هذه الأيام.
الحقيقة الدامغة أنه مرفوض من ناحية الرجل والمرأة على السواء.
ولا أدرى ما الاستعجال فى سلق القوانين من هذا المجلس بهذه السرعه وعدم الدراسه المتأنية من كافة الأوجه والنواحى والدراسة المجتمعية والأكاديمية والدينية والعلمية وبحث الاسباب الحقيقية .
للطلاق والخلع والرؤية والتعدد والزواج العرفى والحضانة وزواج القاصرات وتأخر سن الزواج وغيره من المشاكل الأسرية التى انتشرت بشكل غريب ومخيف فى مجتمعنا المصرى.
ياسادة.. هكذا تسن القوانين ولاتدار الامور وندعو لتدخل الرئيس لتأجيلها أو إلغائها على غرار قانون التسجيل فى الشهر العقارى.
ولا يجب أن نغفل اننا فى دوله محافظه ويتمسك سكانها بديانتهم سواء كانو مسلمين أو مسيحيين ويجب أن يكون الدين هو المصدر الأساسى للتشريع بالنسبه للزواج لكل ديانه كما جاء بكتبها ولا يجب العبث أو التطاول أو التغيير فى احكام هذه الاديان تحت مسمى الحضارة وحقوق المرأة فهذا يحق يراد به باطل وفى الحقيقه كل دين له قواعده وحيثياته وأصوله ومن يتبع هذا الدين يجب ان يقبله كما هو.
ففى الدين الاسلامى يسمح بتعدد الزوجات بشروط واحكام ثابته ولظروف معينة وفى ذلك حكم كثيرة وفى الدين ستجد الاحكام والقوانين والعقوبات المثلى لمن يخالف.
ما يحدث الان من حالات تحرش وزواج عرفى واغتصاب وقتل فى بعض الاحيان بين الأزواج وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع ماهي إلا بسبب قوانين الأسرة والزواج والطلاق والخلع والجشع والطمع والمغالاة.
إن فى الزواج حكمه وهيا السكن والتعارف والرحمه والمودة والإنجاب والأسرة.
إذن لايمكن للمرأة أن تساوى الرجل أو العكس فكلاهما مكمل للآخر وهذه سنه الحياة ،والدين الإسلامي كرم المرأة ضمن لها كافه حقوقها الشرعية فى جميع الحالات.
دعونا نضع الأمور فى نصابها وألا ننساق الى بعض الأفكار الهدامة بحجة المدنية والتقدم مثل الغرب أو غيره على حساب تفكك الأسرة والمجتمع مثلهم.
يجب أن نستمع لصوت الحق والعدل والدين هو المصدر الاساسى للتشريع وألا نستحدث عقوبات غريبه قد تؤدى إلى مزيد من المشاكل فى المجتمع اكثر من ذلك والمجتمع المصرى مجتمع محافظ مُتدين لن يقبل أى قوانين قد تغيير من هويته المصرية .. حفظ الله مصر وأهلها.