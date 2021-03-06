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ساحة رأي

د. كمال الدسوقي يكتب: القانون المرفوض

السبت 06/مارس/2021 - 08:34 م
صدى البلد
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قانون الأحوال الشخصية، وما يدور حوله من لغط كبير هذه الأيام.

الحقيقة الدامغة أنه مرفوض من ناحية الرجل والمرأة على السواء. 

ولا أدرى ما الاستعجال فى سلق القوانين من هذا المجلس بهذه السرعه وعدم الدراسه المتأنية من كافة الأوجه والنواحى والدراسة المجتمعية والأكاديمية والدينية والعلمية وبحث الاسباب الحقيقية .
للطلاق والخلع والرؤية والتعدد والزواج العرفى  والحضانة وزواج القاصرات وتأخر سن الزواج  وغيره من المشاكل الأسرية التى انتشرت بشكل غريب ومخيف فى مجتمعنا المصرى.

ياسادة.. هكذا تسن القوانين ولاتدار الامور وندعو لتدخل الرئيس لتأجيلها أو إلغائها على غرار قانون التسجيل فى الشهر العقارى. 

ولا يجب أن نغفل اننا فى دوله محافظه ويتمسك سكانها بديانتهم سواء كانو مسلمين أو مسيحيين ويجب أن يكون الدين هو المصدر الأساسى للتشريع بالنسبه للزواج لكل ديانه كما جاء بكتبها ولا يجب العبث أو التطاول أو التغيير فى احكام هذه الاديان تحت مسمى الحضارة وحقوق المرأة  فهذا يحق يراد به باطل وفى الحقيقه كل دين له قواعده وحيثياته وأصوله ومن يتبع هذا الدين يجب ان يقبله كما هو.
 
ففى الدين الاسلامى يسمح بتعدد الزوجات بشروط واحكام ثابته ولظروف معينة وفى ذلك حكم كثيرة وفى الدين ستجد الاحكام والقوانين والعقوبات المثلى لمن يخالف.

ما يحدث الان من حالات تحرش وزواج عرفى واغتصاب وقتل فى بعض الاحيان بين الأزواج وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع ماهي  إلا بسبب قوانين الأسرة والزواج والطلاق والخلع والجشع والطمع والمغالاة. 

إن فى الزواج حكمه وهيا السكن والتعارف والرحمه والمودة والإنجاب والأسرة.

إذن لايمكن للمرأة أن تساوى الرجل أو العكس فكلاهما مكمل للآخر وهذه سنه الحياة ،والدين الإسلامي كرم المرأة ضمن لها كافه حقوقها الشرعية فى جميع الحالات.
دعونا نضع الأمور فى نصابها وألا ننساق الى بعض الأفكار الهدامة بحجة المدنية والتقدم مثل الغرب أو غيره  على حساب تفكك الأسرة والمجتمع مثلهم. 

يجب أن نستمع لصوت الحق والعدل والدين  هو المصدر الاساسى للتشريع وألا نستحدث عقوبات غريبه قد تؤدى إلى مزيد من المشاكل فى المجتمع اكثر من ذلك والمجتمع المصرى مجتمع محافظ مُتدين لن يقبل أى قوانين قد تغيير من هويته المصرية .. حفظ الله مصر وأهلها. 
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