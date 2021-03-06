أحمد الغنام يكتب: استعمار وفرض سيادة

صراعات بيت القوي الكبري ايران تتمدد وتنشر الفوضي، وتدعم الميليشيات والاحزاب بالاسلحه لمزيد من الارهاب، وروسيا تزعم بانها تحمي اجواء سوريا والصين ترفع حق الفيتو، والحفاظ علي مصالحها الخارجية بالشرق الاوسط وفي خضم هذا التنافس يظهر المستعمر التركي ليزعم انه يحمي اجواء ليبيا، حروب تولد المتاعب لكنها غنية الارث واستعمار لقوي كبري وهيمنه في منطقة الشرق الاوسط وليس في الافاق ما يخبر بأن هناك بصيص امل، علي انتهاء هذه الهيمنه وهذا الاستعمار ولكن مهما كانت سرعتهم وتجاوزهم وتورطهم في تهجير الاوطان بشكل او باخر، ستبدأ المشاهد الضبابية بالوضوح وينتهي تجسيد خطر أطلق علية إرهاب إسلامي وتشويه صورة المنطقة بشكل عام.





لماذا تتكالب القوي الأجنبيه علي منطقة الشرق الاوسط؟

فالشرق الاوسط الذي عاني من الفوضي سنوات طويلة اصبح ساحة لصراعات، القوي العظمة وبحجم اكبر من اي مرحلة سابقة، مع صعود الصين وبداية انتقالها مرحلة دفاعها عن مصالحها خارج حدودها، وايضا اقتناص روسيا لفرصة الفراغ الأميركي بانسحابها العسكري الواسع من المنطقه لتعلن روسيا نفسها البديل الاكثر قدرة علي التأثير بسياسات منطقة الشرق الاوسط.





ويبدو ان ادارة بايدن ادركت حجم الخطأ الذي ارتكبته الادارة السابقة بتقليص وجودها بالشرق الاوسط لكنها قد لا تملك كامل القدرة السابقه لتعود القوي المهيمنة علي القرار في المنطقة،كيف تتضح الاتجاهات ومن سيكون صاحب التأثير الاكبر فيها من بين القوي الكبري؟ وبرغم هذة التغيرات التي تحدث نجد ايران والتي اصبحت هي الشغل الشاغل والمسيطر علي وسائل الاعلام والعالم فكل تحرك لأميركا في الشرق الاوسط سيتمحور حول إيران من الاتفاق النووي والبرنامج الصاروخي، إلي تحجيم دورها بالمنطقة وايقاف الفوضي التي صنعتها في الدول بأعادة بناء سياسي واقتصادي واجتماعي مع استمرار الاتجاه لحل القضيه الفلسطينية.

وهنا اطرح سؤال لماذا تقدم ايران الدعم المالي لحركة حماس وما مقدار استفادة ايران من الفوضي ونشر الارهاب في المنطقة والمتاجرة بالقضية الفلسطينية؟ وهي الدوله التي كانت في حربها مع العراق تشتري اسلحتها من اسرائيل.





هكذا انقسمت فلسطين احداها تابع لطهران وفي المشهد نجد لبنان تسير خلف حزب الله الايراني المسير من طهران، مما ادي إلي انهيار لبنان اقتصاديا، ونجد هذا المشهد يحدث في العراق حيث انقسم المشهد إلي شيعة وسنة وفي سوريا وفي اليمن، يقوم الحوثي بقتل أبناء بلاده بأمر من ايران فالخيانة لدي هذه المجموعة التي تخدم طهران تهدم الاوطان، وتنقض الروابط وتظل كامنه في افعال الإنسان ليعيش دون وجه حقيقي ودون فكر.





وبرغم ان ايران تمر بأزمه اقتصاديه طاحنه وزادت هذه الازمه بتفشي جائحة كورونا لكن مازالت ايران تحاول ان تهدد العالم باسره، وتتحرك في كل الاتجاهات لتزيد من وتيرة القتل، ويسعي النظام الايراني بإلحاق الضرر بالمصالح الامريكيه مع احياء ذكري مقتل قاسم سليمان.



