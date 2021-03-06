حالة شيطانية .. طفل يضرب والدته بعنف ويقفز من نافذة غرفتها

ادعت أم لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، أن ابنها قفز من نافذة غرفة نومها؛ بسبب إصابته بحالة شيطانية نادرة تفسر هذا السلوك الغريب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، تعرضت "فيونا فليمينج" للهجوم من قبل ابنها الصغير "برودي" عدة مرات بعد دخول طفلها في نوبات من الهوس غير المفهومة.

وقالت إن طفلها كان دائمًا مختلفًا عن الأطفال الآخرين ، لكنه في أبريل الماضي تحول في لحظة إلى شخص آخر.

واوضحت : "استيقظ في اليوم التالي وكان طفلًا مختلفًا تمامًا،قد عانيت من فقدان البصر بشكل مؤقت لأنه ضربني حول رأسي بعمود ستارة، والغريب أنه لم يفعل شيئًا كهذا من قبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأم تعرضت لمجموعة من الإصابات على يد طفلها الصغير، الذي تخلت من أجله عن وظيفتها في التعليم.

وتابعت حديثها قائلة للصحيفة "لقد عضني وكان لدي بعض المشاكل في الأوتار والأعصاب".

وأضافت الأم اليائسة، أن طفلها كان يلكم نفسه في وجهه وأنها أمسكت به وهو يضع سلكًا حول رقبته، لكن الحادث الأكثر رعبا كان عندما صعد ابنها إلى نافذة غرفة نومها في الطابق الأول وألقى بنفسه.

وأوضحت أن ابنها جرح نفسه، لكنه كان في حالة ذهانية، لدرجة أنه نهض وركب دراجته وكأنه لم يحدث شيء.

واستطردت الأم، البالغة من العمر 32 عامًا، من مقاطعة نورفولك البريطانية، إن ابنها لطالما كان فتى مختلفًا، وظهرت عليه علامات سلوك غير عادي منذ صغره في الثالثة من عمره.