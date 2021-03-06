الجمعية المصرية للتمويل : 2 مليار جنيه استثمارات مصر في السودان

قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن العلاقات بين مصر والسودان أزلية وتاريخية بحكم الجغرافيا والتاريخ.





وتابع الترساوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "احداث اليوم" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:"مصر والسودان يربطهما مصير واحد والإقتصاد يعني تبادل الشراكة بين الدولتين، لافتًا إلي أن الهدف من توطيد العلاقات عودة العلاقات الاقتصادية.





وأردف:" مصر لديها استثمارات داخل السودان الشقيق تتجاوز الـ 2 مليار جنيه، مردفًا: "توفير الطاقة الكهربائية يعني زيادة التوسع في التعاون بين البلدين".





وأوضح: "مصر لديها تبادل تجاري كبير من خلال السلع التموينية واللحوم واستصلاح الأراضي أيضا بجوار النيل الأزرق، معقبا: "لدينا فائض من الكهرباء والتعاون من الممكن أن يساهم في بناء المصانع ".



