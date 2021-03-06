صدى البلد يكرم القارئ صلاح الجمل .. والمشاهدون: ننتظرك في رمضان

كرّم مَوقع «صدى البلد»، القارئ الطبيب صلاح الجمل، الذي يتميّز بصوت تقشعر منه الأبدان منَحه الله تعالى إياه، مؤكدًا أنه حفظ القرآن الكريم كاملًا وعمره 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه نشأ في قرية أهلها مِن حفظة كتاب الله تعالى.





ونصح الشيخ صلاح الجمل، القراء الشباب الذين ينشرون تلاوتهم على مواقع التواصل ويوتيوب، بضرورة عرضها قبل النشر على أحد الشيوخ المُختصين في التلاوة لتصحيحها، حتى تصل القراءة إلى السامع بالأحكام المنضبطة.





ولفت إلى أنه حقق المركز الأول عالميًا في مُسابقة القرآن الكريم التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 1994م، ثم التحق بعد ذلك في العام نفسه بالإذاعة المصرية و اجتاز الاختبارات المُؤهلة لذلك، منوهًا بحفاوة استقباله من القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، الذي وجه له النصائح التي أفادته خلال مسيرته.





وتًفاعَل مشاهدو ومتابعو «صدى البلد» عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مع البث المُباشر للقارئ الطبيب صلاح الجمل، الذي قدم خِلاله العديدَ من التلاوات القرآنية والأدعية لمصر والعالم بأسره.





وقال متابعو «صدى البلد»: «إن الشيخ صلاح الجمل صاحب صوت جميل، تربينا عليه ونطالبه بالعودة في شهر رمضان، ولن ننسى دعاء الأنبياء الذي حقق رواجًا كبيرًا بين الناس في العالم الإسلامي».



















