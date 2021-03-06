الجيوشي: تأهيل طلاب الدبلومات المهنية على الإمكانات التكنولوجية الحديثة وزيادة الجوانب العملية

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق، إن الدبلومة التربوية لإعداد المدرسين تعد من الأدوات الهامة في تأهيل المعلمين في كافة المجالات والتخصصات وتزويدهم بالمعارف في شتى المجالات وزيادة خبراتهم ومهاراتهم ، وكذلك السلوكيات التي سيقومون بتزويدها لطلابهم فيما بعد.





وأضاف "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يجب التطبيق والممارسة لهذه الدراسات والتخصصات التي تتضمنها مثل هذه الدبلومات ، بحيث لا تقتصر على الدراسة فقط للحصول على مؤهل ، لافتا إلى ضرورة التطبيق العملي ، من خلال الممارسة الميدانية لطلاب هذه الدبلومات في المدارس واختلاطهم بالطلاب ، من خلال عمل تكليفات لهم .





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وأوضح ، أن الأهم من الدراسة الأكاديمية هو الممارسة العملية لهذه الدراسات التي تتضمنها الدبلومات ، بحيث يكون هناك جيل قادر على تخريج الطلاب المؤهلين على مختلف الجوانب والمستويات ، مع وجود تحديث للمحتويات الخاصة بهذه الدبلومات ، وإدخال تخصصات جديدة ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده في الوقت الحالي في كافة المجالات .





وأشار "الجيوشي" إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم أصبح أمرا ضروريا ، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها في ظل جائحة "كورونا" للوصول من خلال هذه الامكانات التكنولوجية للطلاب داخل منازلهم وطرح المقررات والبرامج الدراسية لهم ، فاستخدام هذه الامكانات أصبح إجباريا وليس اختياريا.





ولفت إلى أنه بالنسبة لفكرة الفصول الدراسية التي يدرس طرحها بالمدارس خلال العام القادم ، يجب أن يكون هناك دراسة لإمكانياتنا ، مع ضرورة توافر بنية تحتية قوية وتنظيم محكم لتعميم هذه الفكرة وإدارتها بشكل صحيح.





وأكد على ضروروة تأهيل المدرس والطالب أيضا ، على استخدام هذه الامكانيات وتعريفهم بمختلف التخصصات الحديثة ، وكذك متابعة وتواصل دائم بين أولياء أمور الطلاب والمدرسة لمتابعة استخدام الطلاب لهذه الامكانيات بشكل صحيح ، لأن أولياء الامور يمثلون دورا هاما في هذا الامر ، حيث يقوم بالمتابعة والتوجيه.