ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجيوشي: تأهيل طلاب الدبلومات المهنية على الإمكانات التكنولوجية الحديثة وزيادة الجوانب العملية

السبت 06/مارس/2021 - 08:07 م
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
Advertisements
أحمد الشاهد
قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق، إن الدبلومة التربوية لإعداد المدرسين تعد من الأدوات الهامة في تأهيل المعلمين في كافة المجالات والتخصصات وتزويدهم بالمعارف في شتى المجالات وزيادة خبراتهم ومهاراتهم ، وكذلك السلوكيات التي سيقومون بتزويدها لطلابهم فيما بعد.

وأضاف "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يجب التطبيق والممارسة لهذه الدراسات والتخصصات التي تتضمنها مثل هذه الدبلومات ، بحيث لا تقتصر على الدراسة فقط للحصول على مؤهل ، لافتا إلى ضرورة التطبيق العملي ، من خلال الممارسة الميدانية لطلاب هذه الدبلومات في المدارس واختلاطهم بالطلاب ، من خلال عمل تكليفات لهم .

اقرأ أيضا : 


وأوضح ، أن الأهم من الدراسة الأكاديمية هو الممارسة العملية لهذه الدراسات التي تتضمنها الدبلومات ، بحيث يكون هناك جيل قادر على تخريج الطلاب المؤهلين على مختلف الجوانب والمستويات ، مع وجود تحديث للمحتويات الخاصة بهذه الدبلومات ، وإدخال تخصصات جديدة ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده في الوقت الحالي في كافة المجالات .

وأشار "الجيوشي" إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم أصبح أمرا ضروريا ، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها في ظل جائحة "كورونا" للوصول من خلال هذه الامكانات التكنولوجية للطلاب داخل منازلهم وطرح المقررات والبرامج الدراسية لهم ، فاستخدام هذه الامكانات أصبح إجباريا وليس اختياريا.

ولفت إلى أنه بالنسبة لفكرة الفصول الدراسية التي يدرس طرحها بالمدارس خلال العام القادم ، يجب أن يكون هناك دراسة لإمكانياتنا ، مع ضرورة توافر بنية تحتية قوية وتنظيم محكم لتعميم هذه الفكرة وإدارتها بشكل صحيح. 

وأكد على ضروروة تأهيل المدرس والطالب أيضا ، على استخدام هذه الامكانيات وتعريفهم بمختلف التخصصات الحديثة ، وكذك متابعة وتواصل دائم بين أولياء أمور الطلاب والمدرسة لمتابعة استخدام الطلاب لهذه الامكانيات بشكل صحيح ، لأن أولياء الامور يمثلون دورا هاما في هذا الامر ، حيث يقوم بالمتابعة والتوجيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد حديث رئيس جامعة القاهرة عنها .. كل ما تريد معرفته عن كلية علوم النانو تكنولوجي| تفاصيل

الجيوشي: تحويل بعض الكتب إلى نسخ إلكترونية لا يتناسب مع جميع المراحل التعليمية

بعد اقتراح تحويل الكتب إلى نسخ الكترونية.. عمداء كليات: يجب دراسته بشكل مفصل وعلى أكثر من جانب.. وخبير: لا يتناسب مع جميع المراحل التعليمية

جامعة بني سويف التكنولوجية: بروتوكول تعاون لدعم الجوانب العملية للطلاب

بعد إعلان موعد انعقادها.. الجامعات التكنولوجية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. إجراءات احترازية مشددة وتعقيمات دورية.. وتقسيم الطلاب على مجموعات

الجيوشي: تأهيل الطلاب في مختلف المجالات لإعداد معلمين مؤهلين على كافة الأصعدة

ترشيحاتنا

هل يجوز للأم إعطاء ابنتها المتزوجة المتعثرة ماديا من زكاة مالها .. الإفتاء تجيب

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يسقط فى رادس ويخسر أمام الترجي بثلاثية بدوري الأبطال

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

ترتيب المجموعة الرابعة .. الترجي يتصدر والمولودية وصيفا والزمالك ثالثًا

Advertisements

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

الزمالك يسقط فى رادس ويخسر أمام الترجي بثلاثية بدوري الأبطال

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

ترتيب المجموعة الرابعة .. الترجي يتصدر والمولودية وصيفا والزمالك ثالثًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد