ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفاصيل إصابة 4 أفراد شرطة بمديرية أمن البحيرة في انقلاب سيارة

السبت 06/مارس/2021 - 08:52 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة
Advertisements
أسماء الجنبيهى

أصيب 4 أفراد شرطة بمديرية أمن البحيرة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، فى إنقلاب سيارة أمام قرية مازن التابعة لمركز إيتاي البارود، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أمام قرية مازن التابعة لمركز إيتاي البارود.


انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة  4 أفراد شرطة وهم :" يسري محمد محمد، 41 سنة، وائل منصور عبد القادر، 42 سنة، لطفي شعبان لطفي، 40 سنة، فوزي شعبان كامل 52 سنة" وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود المركزي، لتلقي العلاج اللازم.


وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لسوء الأحوال الجوية .. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

مصرع شخصين وإصابة ربة منزل في حادث سير بمركز كوم حمادة

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير في البحيرة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم في البحيرة

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل عمال في البحيرة

مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ترشيحاتنا

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

الإمارات .. تحديثات جديدة على أدوية علاج كورونا

عايز 4 كيلو موز .. بائع الفاكهة يكشف كواليس لقائه بالرئيس السيسي .. فيديو

وفاة رياضي سعودي أثناء مشاركته في بطولة دولية

عايز 4 كيلو.. بائع الفاكهة يروي تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام