تفاصيل إصابة 4 أفراد شرطة بمديرية أمن البحيرة في انقلاب سيارة

أصيب 4 أفراد شرطة بمديرية أمن البحيرة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، فى إنقلاب سيارة أمام قرية مازن التابعة لمركز إيتاي البارود، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أمام قرية مازن التابعة لمركز إيتاي البارود.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 4 أفراد شرطة وهم :" يسري محمد محمد، 41 سنة، وائل منصور عبد القادر، 42 سنة، لطفي شعبان لطفي، 40 سنة، فوزي شعبان كامل 52 سنة" وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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