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محافظات

إغلاق 3 منشآت تجارية والتحفظ على 215 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 08:46 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، برفقة المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، حملة مكبرة بنطاق الحى، حيث توجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل، وش أديب معقد، وأمين حسونه، ونجع السلام، و١٦ الملك_ الفلكى، وحسن رفعت، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومحال الجزارة. 

وأسفرت الحملة على إغلاق وتشميع  ٣ من المنشآت التجارية، و٣ بارتيشن داخل كارفور سيتى لايت، وتحصيل غرامات فورية بإجمالى ٢٠ ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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وفى سياق متصل؛ تم التحفظ على ٢١٥ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم أخذ عينات من بعض المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتحرير عدد ١١محضرا متنوعا مابين عدم حمل شهادة صحية، وذبح خارج المجزر، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية. 

وخلال الحملة؛ تم التحفظ على 43 من المضبوطات، وإزالة التند والحواجز الحديدية، والكاوتش، والكتل الخرسانية التى تعوق حركة المارة، فضلا عن رفع كافة الاشغالات والمخلفات التى تشغل حرم الطريق العام. 

وعلى صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من ( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر. 
إغلاق 3 منشآت تجارية والتحفظ على 215 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت تجارية والتحفظ على 215 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت تجارية والتحفظ على 215 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت تجارية والتحفظ على 215 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت تجارية والتحفظ على 215 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية
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