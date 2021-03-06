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محافظات

محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان المتحف القومي للآثار .. فيديو وصور

السبت 06/مارس/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ، متحف كفر الشيخ القومي ، واستمعوا إلى شرح من الدكتور أسامة فريد ، مدير المتحف، عما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتماثيل وأوانٍ وعملات متعددة لعصور قديمة.

أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إعجابه بالمتحف وما يضمه من قطع أثرية تعود لعصور متعددة، مهنئًا أهالي المحافظة بالمشروعات القومي العملاقة التي تم تشييدها على أرض المحافظة .

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، تكريم نماذج من خريجات الدفعة الأولى لمبادرة «قدوة – تك» بمحافظة كفر الشيخ.

وقال وزير الاتصالات، إن المبادرة تهدف إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين.
محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان المتحف القومي للآثار .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان المتحف القومي للآثار .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان المتحف القومي للآثار .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان المتحف القومي للآثار .. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان المتحف القومي للآثار .. فيديو وصور
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