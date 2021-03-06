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تاريخية.. نائب سفير السودان يعلق على زيارة السيسي وآخر مباحثات أزمة سد النهضة

السبت 06/مارس/2021 - 08:07 م
زيارة الرئيس السيسى
زيارة الرئيس السيسى للسودان
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داليا أحمد

قال السفير خالد الشيخ ، نائب سفير السودان بالقاهرة ، إن زيارة الرئيس السيسى للخرطوم تاريخيه ، حيث التقى بشقيقه عبدالفتاح البرهان رئيس جمهورية السودان ودخلا معا فى اجتماع مغلق للبحث فى القضايا المتعلقة بمصر والسودان.

 

وأوضح الشيخ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة ، إن الشعب السودانى استقبل الرئيس السيسى بالترحاب الشديد لأن مصر تدعم السودان دائما فى وقت احتياجه لهذا الدعم ، مضيفًا ان الفترة الماضية شهدت رغبة السيسى بالتعاون مع السودان بلا حدود .

 

وأضاف خالد الشيخ، أن الأيام الحالية تشهد حالة من من الربط الكهربائى والربط السككى وحركة شديدة فيما يخص التبادل التجارى والثقافى والعلمى والتعاون فى مجال الصحة ووزيرة الصحة تقدم الدعم دائما للسودان ، مضيفا أن هناك نشاطا كبيرا فى مجالي الزراعة والصناعة.

 

نوه خالد الشيخ ، إلى أن مصر والسودان مع بعض فيما يخص ملف سد النهضة ، موضحًا ان السودان تضرر بالعطش والغرق من قبل هذا السد العام الماضى وتقدم بمبادرة رباعية مع الولايات المتحدة مع الاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة بضرورة الجلوس فى مفاوضات للبحث فى حل للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).    
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