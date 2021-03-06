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لم يخذلنا .. أحمد موسى : ثقتي في الرئيس السيسي بلا حدود.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 08:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخذل الشعب المصري في أي وقت سابق أو حالي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي كان ومازال منحازا بشكل تام لإرادة الشعب المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لدي ثقة كبيرة في تحركات القيادة المصرية والرئيس السيسي وثقتي فيه بلا حدود، ومواقف كثيرة جمعتنا بالرئيس حتى قبل توليه المسؤولية ولم يخذل المصريين فيها وانحاز للشعب".

 وعن زيارة الرئيس السيسي للسودان قال الإعلامي أحمد موسى:" كانت هناك حفاوة استقبال كبيرة من الأشقاء في السودان بزيارة الرئيس السيسي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "السودان استقبل الرئيس السيسي استقبالا رسميا في الخرطوم، وزيارة الرئيس السيسي للسودان تاريخية"، مضيفا: "هناك توافق كبير بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة".
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