خطر جديد.. لعبة تحدي التعتيم تهدد المراهقين على تطبيق تيك توك.. وإستياء برلماني بعد وفاة 3 أشخاص بسببها.. عبدالوهاب خليل يقدم طلب إحاطة لحظرها.. والضبع تحذر من انجراف الشباب تجاهها

عبدالوهاب خليل يطالب بالتدخل الفوري والفعال لعمل تقنين لبرامج "تيك توك"





غادة الضبع:

هذا النوع من الألعاب مصدر لإثارة الرعب لدى الآباء والأمهات





أحمد البلشي:

توجد ألعاب خبيثة تستخدم حيلة الإبتزاز الإلكتروني









زاد إستخدام الألعاب الإلكترونية في الآونة الأخيرة نظرا للتطور الهائل الذي نشهده في مجال التكنولوجيا، وأصبحت جزءا رئيسيا في الحياة اليومية لكثير من الشباب، دون النظر لأضرارها على النواحي الصحية والنفسية والإجتماعية.









ومع تداول العاب جديدة بإستمرار، ظهرت لعبة جديدة تسمى " الوشاح الازرق" وتعرف على برامج التيك التوك بإسم تحدي التعتيم، أثارت هذه اللعبة الجدل في مصر خاصة بعد وفاة 3 أصدقاء بسببها.









وأثارت هذه اللعبة إستياء نواب البرلمان، بسبب إقبال الشباب عليها، وتدمير أنفسهم بأيديهم، مشددين على أهمية تقنين هذا النوع من الألعاب ، وتفعيل الرقابة الأسرية على الأبناء ووضع ضوابط من خلالها يتم التحكم في نوع الألعاب التي يمارسها أبنائهم، وعدم إهمالهم وتركهم فريسة سهلة للوقوع في فخ هذه الألعاب.









بداية أعلن النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول كيفية تعامل الدولة مع الخطورة الناجمة عن إنتشار برامج التيك توك وألعاب الموت الموجودة عليه.









ولفت "خليل" لـ"صدى البلد" إلى واقعة وفاة 3 أصدقاء في مقتبل حياتهم بشكل مفاجئ، وتم التأكد بعد ذلك أن سبب الوفاة يرجع إلى إستخدام لعبة جديدة ظهرت مؤخرا تسمى لعبة " الوشاح" وهو ما يعرف بإسم تحدي التعتيم على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، مطالبا بالتدخل الفوري والفعال لعمل تقنين لبرامج "تيك توك" وهذه الألعاب، لأن هذه الحالة ليست الواقعة الأولى بل شهدنا حالات إنتحار كثيرة كان سببها هذه الألعاب التكنولوجية الخطيرة.









وأشار عبدالوهاب خليل، إلى أن هذه اللعبة تستهدف الأشخاص المضطربين والمارين بمراحل إكتئاب، وبالتالي يصبحوا فريسة سهلة الصيد، مؤكدا ضرورة إتخاذ خطوات جادة لتقنين هذه البرامج والتي تعدت بشكل صريح على القيم والمباديء التي يلتزم بها المجتمع المصري.









وعبر عضو مجلس النواب، عن إستيائه بسبب تكرار حالات الإنتحار بسبب هذه الألعاب ومواصلة حصد أرواح المستخدمين لها فضلا عن الأضرار النفسية الناجمة عنها، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم تدحل فوري لحظر هذه الألعاب، وتفعيل دور الوعي المجتمعي لتجنب إستخدام هذه التطبيقات، مشددًا على ضرورة توعية الطلاب من هذه الألعاب الخطيرة التي قد تسبب الموت.









من جانبه أكدت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، خطورة إنتشار الألعاب إلإلكترونية وتاثيرها السلبي على مستخدميها، مشيرة إلى أن هذه الألعاب أصبحت خطر كبير يهدد أبنائنا، حيث تؤدي إلى إنفصالهم عن الحياة الواقعية ، وتنمي لديهم مشاعر العنف والتحدي الخيالي، مما يؤدي إلى نشأة جيل غير إجتماعي .









وتعجبت "الضبع" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" من إقبال الشباب على هذه الألعاب الخبيثة التي تودي بحياتهم إلى الهلاك، مثل لعبة تحدي التعتيم والتي أصبحت تهدد شبابنا ومصدر لإثارة الرعب لدى الأباء والأمهات، لافتة النظر إلى وفاة 3 أصدقاء بسبب هذه اللعبة.









وحذرت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، من الإنجراف وراء هذه الألعاب، لما تمثله من أثار سلبية على النشيء، وتدمير الحالة النفسية لديهم، مشددة على أهمية دور الأهل في تحصين أبنائهم من هذه الألعاب التي تشوش أفكارهم وتدفعهم إلى الإنتحار بدون سبب، ودور وسائل الإعلام المتمثل في شن حملات توعية وتثقيف للمجتمع ضد هذه النوعية من الألعاب .









فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الألعاب الإلكترونية أصبحت خطر كبير يهدد حياة الأبناء، بسبب إقبالهم عليها في كل وقت، موضحا أن الموضوع وصل إلى حد الإدمان، وهو ما ينعكس بالسلب على هذا الجيل في كل شيء.





وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الأمر وصل إلى حد الإنتحار بسبب الإدمان على هذه الألعاب الخبيثة وأخرهم لعبة الوشاح أو تحدي التعتيم المعروفة على برامج التيك توك، منوها إلى اهمية وضع ضوابط للأبناء من قبل أولياء الأمور والمراقبة الدائمة ومعرفة ما يفعله أبنائهم ونوعية الألعاب الإلكترونية الذي يمارسوها.







