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حوادث

مصرع طالبة صدمها قطار بمزلقان سمالوط في المنيا

السبت 06/مارس/2021 - 08:11 م
صدى البلد
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ايمن رياض
لقت طالبة مصرعها إثر اصطدام قطار لها، خلال عبور مزلقان بمركز سمالوط شمال المنيا تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقى اللواء محمود خليل مدير مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديدية.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع " دعاء.أ.م " 16 عامًا، طالبة، وذلك أثناء عبورها المزلقان، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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