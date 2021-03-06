أمين التواصل الجماهيري بـ"حماة الوطن": نثق في القيادة السياسية وقدرتها على الإنجاز

أكد اللواء حاتم عز الدين الأمين العام للتواصل الجماهيري بالهيئة العليا لحزب حماة الوطن الثقة المطلقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن الحزب يسير خلف قيادته في كافة القضايا داخليا وخارجيا .





وقال إن حزب حُماة الوطن، وفي إطار تفعيل العمل الحزبي وتطوير الأداء، بصدد القيام بعمل مؤشرات لقياس رأي الشارع فيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية .





وأضاف في تصريح له اليوم أنه سيتم تدشين أمانات فرعية للتواصل الجماهيري في كافة المحافظات، بهدف الالتحام بالجماهير للوصول إلى أفضل أداء حزبي ممكن .





وأوضح عز الدين، أن حزب حُماة الوطن يعمل جاهدا على مستوى كافة الأمانات المتخصصة، حتى يكون هناك دور ورأي للحزب في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تواصل دائم بين الكتلة البرلمانية والجماهير وأعضاء الحزب، وصولا إلى أفضل أداء ممكن .





ودعا الجماهير إلى المشاركة الفاعلة الملتزمة مع حزب حُماة الوطن، وتقديم أي مقترحات أو شكاوى، مشددا على أهمية المشاركة الجماهيرية في العمل الحزبي، حتى تكتمل الصورة ويتطور الأداء .





وأوضح الأمين العام لأمانة التواصل الجماهيري بالهيئة العليا للحزب أن الأمانة العامة سوف تستمع إلى كافة الآراء، حتى تستطيع رسم الصورة الكاملة الصحيحة عن مختلف القضايا أمام الدولة وقيادتها، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول لكافة المشكلات .





ونوه بجهود الأمانة العامة للتواصل الجماهيري، واهتمامها الدائم بالوصول إلى المسئولين والقواعد الجماهيرية .





وعلى صعيد آخر، قال اللواء حاتم عز الدين، أن مصر استنفذت كل الوسائل الدبلوماسية في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر واصلت الإتصالات على كافة المستويات الإقليمية والدولية .





وشدد على أنه لا توجد أي خلافات مع الشعب الأثيوبي، وأن القيادة المصرية كانت ومازالت صوت أفريقيا في كافة المحافل الدولية وعلى كافة الصعد والمجالات، منوها بدور مصر في الوقوف خلف الجميع في كافة الأزمات وآخرها جائحة كورونا .





وأكد أن مياه النيل هي شريان الحياة، وأن الدفاع عنها أمر بديهي، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استعجال الصدام من جانب منصات غير واعية لطبيعة الموقف، موضحا أن مياه النيل قضية إستراتيجية، والدبلوماسية المصرية تعمل جاهدة منذ عشر سنوات للوصول إلى حلول ناجزة ومرضية .





وأشار إلى أن الحرب ليست خيارا مصريا على مدى تاريخنا، لكننا جاهزون وقادرون على الحسم إذا كانت الحرب هي الخيار الوحيد .





وحول قضية الإعمار والتنمية، أكد اللواء حاتم، أن مصر ماضية في خططها التنموية، بما تشكله من عمران وبنية أساسية، مشيرا إلى ما تشهده مختلف مناطق الجمهورية من تطوير في منظومة النقل وشبكة الطرق .





وأشاد بما حققته مصر على صعيد مواجهة جائحة فايروس كورونا، بمساعدة الشعب رغم كل التحديات، داعيا الجماهير إلى الثقة فيما تحققه القيادة من إنجازات لأنها ظاهرة للعيان .





وقال أنه لا يمكن أبدا الالتفات إلى من يحاول تقويم دور الحكومة والإستهانة بقدرات الدولة المصرية، لأن مصر قوية وفاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي .



