ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جسَّد شخصية السيد المسيح .. عصام فارس : ترقبوا نزول 3 أفلام أمريكية لي .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 08:20 م
عصام فارس
عصام فارس
Advertisements
قسم التوك شو
قال عصام فارس، نجم مصري جديد في سماء هوليود، إنه قدم مسرحية في أمريكا، جسد فيها شخصية السيد المسيح، معقبًا: "الموضوع مكنش سهل، قريت كتير عن الدور، وعن كيفية القيام به، لكن عملته من جوايا، وطلع بشكل صادق".

وأوضح "فارس"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المسرحية التي قدمها في أمريكا للأسف لم تصور، معقبًا: "قدمت المسرحية خلال الصيف في عام 2014، وكانت مهمة في السيرة الذاتية الخاصة بي".

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نزول 3 أفلام تحت مسمى "الحرب الشرسة"، ويجسد فيها شخصية شخص شرير وخيِّر في نفس الوقت، معقبًا: "شخصية مناضل عراقي ضد الاحتلال الأمريكي، وهذا أكبر دور قدمته في السينما الأمريكية" .
Advertisements
Advertisements

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

الزمالك يسقط فى رادس ويخسر أمام الترجي بثلاثية بدوري الأبطال

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

ترتيب المجموعة الرابعة .. الترجي يتصدر والمولودية وصيفا والزمالك ثالثًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد