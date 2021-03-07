طلاب 2 ثانوي يمتحنون الفيزياء والتاريخ إلكترونيا عبر التابلت .. اليوم

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاني الفيزياء والتاريخ ، بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم ، وذلك داخل لجان مؤمنة ومراقبة في المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، حسب المحافظة كما يلي :





- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والاقصر وشمال سيناء : يدخل الطلاب على منصة الامتحان لاداء امتحان الفيزياء بالنسبة للشعبة العلمية والتاريخ بالنسبة للشعبة الادبية من 9 صباحا لـ 10 صباحا .





- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : يدخل الطلاب على منصة الامتحان لاداء امتحان الفيزياء بالنسبة للشعبة العلمية والتاريخ بالنسبة للشعبة الادبية من 10 صباحا لـ 11 صباحا .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .





وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة



