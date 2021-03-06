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ديني

عميد هندسة بنات الأزهر بالقاهرة يتفقد لجان الامتحانات

السبت 06/مارس/2021 - 08:11 م
عميد هندسة بنات الأزهر
عميد هندسة بنات الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم
تجول الدكتور هشام صبح، عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، للاطمئنان على سير العمل بلجان الكلية بمختلف أقسامها.

رافق عميد الكلية خلال الجولة الدكتور علي البيلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتور رجب الصغير، عضو هيئة التدريس بقسم الكهرباء.

خلال الجولة تأكد عميد الكلية من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من فيروس كورونا.

واطمأن عميد الكلية على وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، وتحاور صبح مع الطالبات وتأكد أن أسئلة الامتحانات في المقرر الذي شرح، بجانب وجود أستاذ المادة وسط الطالبات؛ للرد على أي استفسار حول أسئلة المادة.
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