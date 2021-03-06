فلسطين تغلق محافظة بيت لحم بسبب تفشي كورونا

أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، مساء السبت، تشديد الإجراءات الوقائية وإغلاق المحافظة لمدة 48 ساعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





قال حميد في بيان إنه نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا والطفرة الجديدة وبشكل كبير ومقلق، وبناء على توصيات جهات الاختصاص وبعد التشاور معهم، فقد تقرر تشديد الاجراءات الوقائية وفرض قيود أكثر تشددا والاغلاق لمحافظة بيت لحم ابتداءً من صباح غدٍ الأحد وحتى مساء الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".





وأضاف البيان أنه يستثنى من قرار الإغلاق: المخابز، والمراكز الطبية، والصيدليات، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الحواجز الأمنية داخل المحافظة وخارجها، لضمان تطبيق الإجراءات.



