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اقتصاد

هذه إجراءات الحكومة لرفع مؤشر الحرية الاقتصادية .. اعرفها

السبت 06/مارس/2021 - 08:16 م
الاقتصاد القومي
الاقتصاد القومي
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محمد يحيي
أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اعلان الحكومة عن تقدم مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية للمركز الثالث علي مستوي العالم والصادر عن مركز كندي، يؤكد مصداقية الاجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحفيز بيئة الاستثمار.

قال " أبوزيد" لـ" صدي البلد" إن تلك المؤشرات تعكس الاجراءات الحقيقية والملموسة التي قامت بها مصر مع تحرير اسعار الصرف و اصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية وميكنة الاجراءات الحكومية و المالية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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أوضح " أبوزيد" أن برنامج الحكومة والذي رصد عددا من السياسات التي تحملها الشعب المصري رغم صعوبتها وظهرت آثارها خلال الفترات السابقة وخصوصا مع اندلاع جائحة كورونا التي اربكت الاقتصاد العالمي و تأثر بها الاقتصاد المصري بشكل محدود وهو ما ابهر مؤسسات التمويل و التصنيف الدولية.

أشار " أبوزيد" إلي أن الحكومة من منطلق الحرية الاقتصادية والافصاح والشفافية عن كافة الاجراءات والبيانات التي تعلن عنها وخصوصا في مؤشرات الافصاح عن وثائق الموازنة العامة للدولة، ساهم بصورة كبيرة في تحسن تقييم المؤسسات الدولية للتصنيف الاقتصادي لمصر بصورة ايجابية وهو ما ظهر في مؤشر اعتبار مصر مركزا لجذب الاستثمار الأجنبي علي مستوي القارة الافريقية.

اوضح " أبوزيد" أن تلك المؤشرات تؤكد ان مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا ان تلك المؤشرات من شانها العمل علي اعادة جذب الاستثمار الاجنبي .

واصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الجمعة، إنفوجراف حول تقدم مصر ثلاثة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بحسب تقرير عن معهد فريزر الكندي في سبتمبر 2020 بعنوان "الحرية الاقتصادية في العالم.
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