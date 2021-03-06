فودة يطالب بمضاعفة العمل للانتهاء من المشروعات الإنشائية بطور سيناء

طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمضاعفة العمل في المشروعات الإنشائية بطور سيناء للانتهاء منها في اقرب وقت.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية ميدانيا ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء والمقرر افتتاحها في 19 مارس الجاري في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.





تفقد المحافظ خلال الجولة الانشاءات الجارية لــ" مقصد العائله "المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء و كامتداد له ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل الي 9 ملايين جنيهًا ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية واماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام واماكن العاب ترفيهية، واماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، واماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات بالإضافة الي وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين آخرين دورات مياه .

ووجه المحافظ القائمين على التنفيذ بمضاعفة العمل للانتهاء في اقرب وقت مشيرًا الى اعداد دراسة نحو اقامة وانشاء منطقة ملاهي متكاملة ومبسطه ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.





كما تفقد المحافظ ومرافقيه أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه والمقام علي مساحة 900 متر، تمهيدًا افتتاحه في العيد القومي للمحافظة مارس الجاري بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.

وتشمل الأعمال علي محارة ودهان الواجهات الخارجية للمسجد ودهان وتركيب الرخام بصحن المسجد الداخلي وتصنيع عدد 2 قبة للمسجد وتغيير شبكة الكهرباء وكذا اعمال اللاند سكيب واعمال تركيب ابواب وشبابيك جديدة ورفع كفاءة دار المناسبات المجاورة والتابعة للمسجد ورفع كفاءة دورات المياه تحت اشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة.

ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة منه يوم 19 مارس يلقي خطبة الجمعة وزير الاوقاف، كما سيتم بعد الصلاة تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، بمنطقة حمام موسى بطور سيناء وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.





كما تفقد المحافظ مجمع حدائق الزهراء بطول 1 كيلو متر وعرض 30 متر شامل اكشاك الموسيقي ومقاعد واضاءة .





وتفقد محافظ جنوب سيناء حمام موسي، ودار الضيافة بطور سيناء.





رافق المحافظ المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء،واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء ووكيل وزارة الأوقاف، ومدير منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير عام مديرية الطرق والنقل وعددًا من القيادات التنفيذية.

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