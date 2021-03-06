محمد نصر علام : أزمة سد النهضة في طريقها للحل بعد زيارة السيسي

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، ان مصر والسودان يسعيان الي السلام في قضية سد النهضة، موضحا أن إثيوبيا تسعي دائما الي التفرقة بين مصر والسودان.









واضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، : " إذا اجتمع مصر والسودان على أمر واحد لن تستطيع أي جهة أن تغير في الأمر شيئا، منوها أنه سعيد بالعلاقات المصرية السودانية".









وأشار إلى أن مشكلة سد النهضة في طريقها الي الحل بعد التقارب المصري والسوداني، لافتا إلي قوة مصر والسودان في المنطقة .



