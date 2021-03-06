شاهد | لحظة الإمساك بثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 100 كيلو

كشفت لقطات مثيرة لحظة التي يمسك فيها قرويون ثعبانًا ضخمًا يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا وهو يزحف على بعد أمتار من احد المنزل.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، كان بورنتيب راسكساسيل ، 54 عامًا ، يزيل العشب في الجزء الخلفي من منزله لزراعة أشجار الموز عندما وجد الثعبان الضخم يزحف بجوار منزله في تشونبوري ، تايلاند الأسبوع الماضي.





وأوضحت الصحيفة أن الثعبان الذي يبلغ طوله 20 قدمًا انزلق ببطء بين الأوراق وحاول الهرب فأسرع المزارع التايلاندي بالاتصال بجيرانه طلبًا للمساعدة.





ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد القرويين، ثمانية أشخاص يكافحون من أجل الإمساك بالثعبان البري بعد أن تسلل للاختباء بحفرة في الأرض.





فيما شوهد ستة أشخاص يسحبون ذيل الثعبان في انسجام تام في محاولة يائسة للقبض عليه.





وفي النهاية تمكنت المجموعة من الإمساك بالثعبان الثقيل ونقله إلى قفص مصنوع من أسلاك الفولاذ والخشب.





اتصلوا برجال إنقاذ الحيوانات لاسترداد الثعبان حتى يتمكنوا من إطلاقه في الغابة البعيدة عن القرية.





يقال أن الثعبان كان يزن 100 كجم (220 رطلًا) ويبلغ طوله 20 قدمًا.









