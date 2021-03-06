خالد عكاشة: زيارة السيسي إلى السودان تؤسس لتحقيق مصالح الدولتين

قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن زيارة الرئيس السيسى إلى السودان نقلة نوعية وتدشين جديد متطور للشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان .

أوضح خالد عكاشة ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن النقلة النوعية تنقل الشراكة لمستوى متطورومتقدم يعمل على عدة محاور، منها سياسية بتوحيدها القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعاون اقتصادى واسع فى مجالات كثيرة وتعاون عسكرى غيرمسبوق ينقل القدرات العسكرية لكلتا الدولتين إلى نقلة متقدمة تستطيع أن تجابه تحديات كثيرة يواجهها الإقليم .

أكد خالد عكاشة ، أن هذه الزيارة فى غاية الأهمية ولها طابع تأسيسى لمرحلة قادمة ستشهد عملا مشتركا يحقق مصالح الدولتين ، موضحًا أن أنه سيكون هناك موافقة جادة من قبل الاطراف الأربعة التى ستعمل على حل أزمة سد النهضة لأنها تلمح وتلمس إرادة سياسية مصرية سودانية للوصول بالأمر إلى مستقر آمن يحقق أمنا مائيا لكلتا الدولتين.





أضاف خالد عكاشة ، أن مصر والسودان دخلتا فى عدة مفاوضات وملفات فى أكثر من مرحلة لحل أزمة سد النهضة وتعطلت المفاوضات ، لافتا أنه أصبح من الممكن أن تدخل فى مناطق حرجة ولن تسمح الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبى بترك الأمر حتى يصبح مهددا للأمن والسلم فى الإقليم ،وستجبر دولة إثيوبيا للوصول إلى ما يحقق المصالح المائية لكلتا الدولتين.