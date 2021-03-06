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أخبار العالم

‏المغرب: يلامس تلقيح 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 3913615 شخصا حتى اليوم. 
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 35928 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 578942 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر أن المغرب كان قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأيام القليلة الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما وأيضا المسؤولين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير المنصرم للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة فى إطار توسيع دائرة التلقيح.
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