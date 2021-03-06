بايرن ميونخ ضد دورتموند .. هالاند يسجل هدفين وليفاندوفسكي يرد بثنائية فى الشوط الاول

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مجريات الشوط الأول من لقاء بايرن ميونخ وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

وأحرز هالاند الهدف الأول من تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت على أقصى يسار مانويل نوير.





وجاء الهدف الثاني هجمة مرتدة منظمة لفريق دورتموند وصلت إلى ثورجان هازارد يسار منطقة الجزاء فمرر كرة إلى القادم من الحلف إيرلينج هالاند فسدد كرة قوية سكنت يمين الشباك.





وسجل بايرن ميونخ التعادل من كرة عرضية أرضية من ليوري ساني من جهة اليمين قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داحل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني من علامة جزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.



تشكيلة الفريق البافاري تضم كلًا من:



نوير، سولي، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، كيميتش، ساني، كومان، مولر وليفاندوفسكي.



ويبدأ أسود الفيستيفال بتشكيلة على النحو التالي:



هيتز، مونييه، هوميلز، زاجادو، شولز، ديلاني، تشان، داوود، رويس، هازارد وهالاند.

ويمكن لعشاق كرة القدم الألمانية، مشاهدة الكلاسيكو عبر قناة «ليبيا الرياضية» المفتوحة، التي تحاول بث بعض المباريات، باللغة العربية على شاشتها، وهي ناقلة لمواجهة الليلة.





تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات: 12303، H، بمعدل ترميز 27500؟





ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته بجدول ترتيب البوندسليجا.