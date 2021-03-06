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منسق حياة كريمة بالمنوفية: رئيس الوزراء وجه بإدخال الحرف اليدوية ضمن المبادرة

السبت 06/مارس/2021 - 08:38 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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حمزة شعيب
كشف محمد ربيع منسق برنامج حياة كريمة في المنوفية، الهدف من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة المنوفية اليوم، رئيس مجلس الوزراء.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" الهدف الرئيسي من الزيارة؛ هو متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة وتفقد الأعمال في عدد من القرى التي تنفذ فيها المبادرة".

وأشار إلي أن  رئيس مجلس الوزراء  تفقد معرض الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وقرى محافظة المنوفية مشهورة عالميا فمنتجاتها كصناعة الحرير وبعض الصناعات اليدوية.

وأوضح أن:"إعادة إحياء الصناعات الصغيرة، إحدى أهداف مبادرة حياة كريمة، ورئيس الوزراء تفقدها بنفسه، وأمر بإعادة إحياءها وإدخالها ضمن مبادرة حياة كريمة، فسجاد الحرير السجادة الواحدة قد يصل ثمنها 100 ألف و200 ألف جنيه ومركز أشمون يصدره للعالم".
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